Mostviertel Die Feldversuche verwöhnten Gäste am Arlberg

Das gesamte Team der Mostviertler Feldversuche on tour im Hotel Formarin***S: Hubert und Sonja Kalteis, Katharina Kamptner (Team Kalteis), dahinter Domenik Kovarik, Silvia Aigner und Stefan Hueber (alle Gasthof Hueber), Inge und Wilhelm Bischof (Hotel Formarin***S), Max Hofschwaiger, Erich Mayrhofer (beide Landgasthof Bärenwirt) und Sebastian Fröstl (Gasthaus Kalteis). Foto: Marcel Hagen – Studio 22, Lustenau

45 Gäste waren begeistert von der kulinarischen Performance der Mostviertler Köche Stefan Hueber (Gasthof Hueber, St. Georgen an der Leys) Hubert Kalteis (Gasthaus Kalteis, Kirchberg an der Pielach) und Erich Mayrhofer (Landgasthof Bärenwirt, Petzenkirchen) im Rahmen der Mostviertler Feldversuche on TOUR im Hotel Formarin***S in Lech am Arlberg.