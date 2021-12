Ein Blick auf das Verschwindende

Vollbild

Auch ein Relikt aus früheren Zeiten: die Kartäuserschmiede in Maierhöfen (Langau, Ötscherstraße 29). Der Name der Schmiede verweist auf die früheren Grundhern des oberen Erlauf- und Oistales, die Kartäuser von Gaming. Der Grabner Hammer in der Öd in Gaming ist einer der zahlreichen Hämmer an Ybbs und Erlauf, wo das sogenannte „Provianteisen“ verarbeitet wurde. Der „Hammer am Bach“ mit seinen hübschen Architekturdetails war bis 1980 in Betrieb. Anschließend diente das frühere Sichelwerk als Museum, heute nur mehr als Rumpelkammer. Foto: Kalmár

