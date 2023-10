Mit Get the Most ins Parlament

Leo Lugmayr, der selbst in Waidhofen an der Ybbs lebt und auch in der Ybbstaler NÖN-Redaktion mitarbeitet, freute sich über den Besuch so vieler junger Mostviertlerinnen und Mostviertler und gewährte interessante Einblicke in seine tägliche Arbeit. Die Gäste waren mehrfach beeindruckt: von der Errichtung des Gebäudes samt historischer Entwicklung der Demokratie, von der Renovierung der letzten Jahre, und nicht zuletzt davon, was täglich an Demokratiebildung im Parlament geleistet wird.

„Wir möchten mit den Stammtischen den Kontakt zu Menschen aufrechterhalten, die aus unserer Region weggezogen sind. Wir freuen uns dabei immer über schon bekannte, aber auch über neue Gesichter, die das Angebot eines Netzwerkabends annehmen“, freut sich Eisenstraße-Projektmanagerin Margit Fuchsluger.

Im Anschluss an die Tour durch das Gebäude gab es Gelegenheit, sich bei einem Getränk im Bistro Kelsen auszutauschen.