12. Juni, 19 Uhr: Ausstellungseröffnung „LOAM – Tonindustrie Scheibbs“, Keramikmuseum Scheibbs: Die Ausstellung LOAM von Gerald Zagler (zu sehen bis 26. Oktober) präsentiert sechs Positionen zwischen Kunst und Design, die auf unterschiedliche Weise in Dialog zur Geschichte der Tonindustrie Scheibbs treten. Ludwig Weinbrenner, ein weit gereister Orchideenzüchter mit Hang zur Exzentrik, gründete 1923 das Unternehmen, nachdem er auf dem Grundstück seiner Gärtnerei ein Tonvorkommen entdeckt hatte. Dank seiner guten Kontakte zur Wiener Werkstätte konnte er namhafte Künstler für seine Produktion gewinnen. Mitwirkende: Uli Aigner, Ines Hochgerner, Kristin Weissenberger, Yuki Higashino, Christiana Lugbauer, Clemens Auer.

18. bis 20. Juni: „Das Brettlfenster ist offen“ – Land-Art und Geologie, Gresten-Land/Brettl-Gaming: Das „Brettlfenster“ ist ein geologisches Phänomen, benannt nach dem Ortsteil Brettl der Gemeinde Gaming. Flyschgesteine, die unter den Kalkalpen vergraben sind und erst weiter nördlich an der Erdoberfläche liegen, treten hier in einem sogenannten geologischen Fenster innerhalb der Kalkalpen zutage. Am Freitagabend (ab 19 Uhr) gibt es die Projektpräsentation im GH Durlmühle im Wiesergraben, am Samstag und Sonntag lädt man ausgehend vom FF-Haus in Brettl zur Wanderung im Brettlfenster mit geologischen und künstlerischen Erläuterungen (jeweils 14 bis 17 Uhr).

16. Juli, ab 21 Uhr: Wetterwelt – das Wetter in uns, Astrostation Hochbärneck, St. Anton/Jeßnitz: Letzter der drei Wetterwelt-Abende mit Einführung in die Himmelsbilder durch Werner Büchele, Performance und Sternenbeobachtung.

6. August, 20 Uhr, und 7. August, 10 Uhr: Polyglott und Kosmopolit – Transkontinentale Konversation in der Galerie für Gegenwartskunst in Scheibbs: In zwei Performances werden der Poet und Universalkünstler Benedict Kojo Quaye aka Sir Black aus Ghana und sein niederösterreichischer Konterpart, der freischaffende Künstler Joseph Hofmarcher, eine verbale und nonverbale Konversation führen.

14. August, ab 15 Uhr, Holzhäuseln 2, Wieselburg: Bodenkontakt & Gesellschaft – „zu Grund und Boden. eine Tanz- und Musikperformance“. „Zu Grund und Boden“ ist eine Performance mit Volksmusik, zeitgenössischem Tanz sowie Video- und Sound-Installationen über das Leben einer ehemaligen Kleinbäuerin. Die Tänzerinnen Akino und Agnes Distelberger befassen sich darin mit dem Leben von Großmutter Theresia Distelberger, ihrer Rolle als Frau und Landwirtin und ihrer Beziehung zu ihrem Grund und Boden. Aufführungsort ist der leer stehende Bauernhof der Familie.

29. August, ab 10.30 Uhr: Auftanzt & Aufg‘spüt – Bodenkontakt via Tanzbein, Burgarena Reinsberg: Volkstanz trifft Hip-Hop-Plattln mit großem Jugendvolkstanzwettbewerb der NÖ Landjugend und Auftritten von Schuhplattlergruppen aus ganz NÖ.

10. September, 15 Uhr, Hauptplatz Wieselburg: Spuren – Zeugnisse von Bodenkontakt. Auf dem Gehsteig des Wieselburger Hauptplatzes, in der unmittelbaren Umgebung von zwölf neu gepflanzten Bäumen, werden aufgefundene Spuren in einer Installation auf Bild gebannt, künstlerisch verfremdet und somit in einen neuen Kontext gestellt.

24. bis 26. September: Antipode Südpazifik – Sehnsucht hin oder her. Performative Interventionen um die Ybbsthaler Hütte in Göstling: In einer künstlerisch-performativen Arbeit werden von Gerald Straub Fragestellungen, die aus dem Themenfeld „Antipode“ (die Bezeichnung für das auf der gegenüberliegenden Seite der Erde liegende Gebiet) resultieren, abgearbeitet und in Handlungsanweisungen für nachfolgende Wanderer umgewandelt. Was wäre, wenn man vom Dürrenstein durch die Erde durchsausen könnte? Man landet mitten im Südpazifik.