Laut Landespolizeidirektion NÖ dürfte ein betrunkener Lenker (57) gegen 17.30 Uhr beim Linksabbiegen von der B25 ein entgegenkommendes Auto übersehen haben. Bei der folgenden Kollision wurden die Lenkerin (53) des entgegenkommenden Wagens und ein Mitfahrer (48) des Alko-Lenkers verletzt.

Die 53-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Scheibbs gebracht. Dem 57-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt, teilte die Polizei am Montag in einer Aussendung mit.