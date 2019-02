Am Samstag, 23. März, steigt zum ersten Mal der „Club to Most“ in der Ottakringer Brauerei in Wien. Ziel ist es, dass Mostviertel als moderne, zukunftsträchtige Region zu positionieren, die es auch versteht, Feste zu feiern und Gemeinschaft zu leben. Mehr als 20 Musikgruppen und DJs treten beim „Club to Most“ auf, dazu werden Cider- und Craftbeer-Spezialitäten serviert.

Beim „Club to Most“ feiert das Mostviertel in Wien. Das Clubbing steigt am Samstag, 23. März, in der Ottakringer Brauerei. Auf das Veranstaltungshighlight im Rahmen der Initiative „Get the Most“ freuen sich LEADER-Themenfeldsprecherin Margit Fuchsluger, „Get the Most“-Sprecherin Melanie Dammerer, Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger und Eisenstraße-Geschäftsführer Stefan Hackl (v.l.). Foto: eisenstrasse.info | eisenstrasse.info

„Wir möchten mit dem ‚Club to Most‘ jene Mostviertler miteinander vernetzen, die in Wien studieren, arbeiten oder leben, und wir wollen auch die Wiener auf das Mostviertel aufmerksam machen“, berichtet Eisenstraße-Obmann Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger. Seit Monaten bereitet ein Team rund um die beiden gebürtigen Scheibbser Carina Latzel und Torsten Raab die Großveranstaltung vor. „Mit der Ottakringer Brauerei sind wir in einer der angesagtesten Locations in Wien zu Gast. Es wird bestimmt ein unvergesslicher Abend“, freuen sich die beiden.

Tickets für den „Club to Most“ sind um 21 Euro an allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich, als Hauptact spielt die Band „Steaming Satellites“, bei der der Mostviertler Sebastian „Zebo“ Adam als Produzent fungiert. Auftreten werden auch die Mostviertler Gruppen „zwo3wir“, „The Minor Deal“, „The Fiction Play“ sowie die „Mostheadz“, die „Stage Time Company“ zeigt eine Tanzeinlage. Internationale und heimische DJs sorgen zudem für vielfältige Klänge.

In Kooperation mit „Eventtrip“ werden Busse aus dem Mostviertel in die Bundeshauptstadt unterwegs sein. Los geht es um 19.30 Uhr.

„Der Club to Most ist nur eine von mehreren Maßnahmen, um junge Menschen, die für Job oder Ausbildung unsere Region verlassen, mit der Heimat zu verbinden“, berichtet Margit Fuchsluger aus Ybbsitz. Als LEADER-Themenfeldsprecherin entwickelte sie das Projekt mit, das unter dem Kampagnennamen „Get the Most“ seit Sommer 2018 läuft. „Wir haben auch eine Online-Plattform entwickelt und bereits zwei erfolgreiche Mostviertel in Wien-Stammtische durchgeführt“, ergänzt Melanie Dammerer aus St. Georgen/Ybbsfelde, die gemeinsam mit engagierten Personen wie dem Regionalentwicklungsexperten Georg Trimmel ein Netzwerk in Wien knüpft.

„Wir freuen uns auf viele Gäste beim Club to Most und auf viele junge Menschen, die über unsere Initiative mit der Region in Verbindung bleiben“, fassen die Aktivisten zusammen.

„Get the Most“ ist eine Maßnahme der Eisenstraße Niederösterreich, finanziell unterstützt aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Niederösterreich. Den Grundstein für das aktuelle LEADER-Projekt wurde bereits bei der Erstellung der Lokalen Entwicklungsstrategie 2014-2020 gelegt, als in mehreren Workshops eine Gruppe rund um Wolfgang Zuser aus Steinakirchen und Margit Fuchsluger aus Ybbsitz den neuen Eisenstraße-Themenschwerpunkt Demographie erfolgreich etablierten.

Veranstaltungshinweis:

Club to Most

Das Mostviertel feiert in Wien

Samstag, 23. März 2019, ab 19 Uhr

Ottakringer Brauerei

Tickets erhältlich über Ö-Ticket, Tickets inkl. Bustransfer erhältlich über eventtrip.at