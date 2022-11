Stadterneuerung in Scheibbs: Projekte am Tisch

Frequenzerhöhung durch Leerstandsmanagement. Möglichkeiten zum Ausbau der Gastronomie. Eine bessere ärztliche Versorgung. Ein Grünraumkonzept. Ein Mobilitätskonzept mit damit einhergehender Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Neue Freizeitzonen am Erlaufufer. Eine neue Kulturstrategie. Die Entwicklung von Veranstaltungslocations mit neuem Stadtsaal und der Ausbau des Freizeitangebots mit einer professionellen Evaluierung des Allwetterbads waren die zentralen Themen, die beim ersten gemeinsamen Workshop der Scheibbser Stadterneuerungsgruppen im Scheibbser Rathaus auf den Tisch kamen. Projekte, die sich auf der von der Agentur „petrichor“ entwickelten Projektlandkarte wiederfinden. Diese Landkarte ist der „Leitfaden“ für die Scheibbser Stadtentwicklung.

„Im nächsten Schritt soll von Experten ein Grünraum- und Mobilitätskonzept erstellt sowie eine Planung und Kostenschätzung für den Ausbau der Freizeitzonen an der Erlauf und eines möglichen neuen Stadtsaals in Auftrag gegeben werden. Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Konzepte sollen in der Folge die Projekte in der Innenstadt umsetzt werden, wobei die Letztentscheidung über die Durchführung immer beim Gemeinderat liegt“, erklärt Christina Fuchs von der NÖ.Regional, die den Scheibbser Stadtentwicklungsprozess XL begleitet.

Die Arbeitsgruppen werden sich in den nächsten Monaten aber auch mit vielen weiteren Maßnahmen befassen, die unabhängig davon bereits früher umgesetzt beziehungsweise begonnen werden können.

