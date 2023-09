Alpenfahrt feierte fulminantes Comeback

Der Startschuss für das Comeback zum 50. Jubiläum der legendären Alpenfahrt fiel vergangenen Samstag in Baden. Danach verlief der Weg, so gut es ging, auf der Originalstrecke von 1973 nach Lunz am See. Vier der insgesamt 17 Sonderprüfungen (Puchenstuben, Schlagerboden, Reinsberg und Urmannsau) wurden von den Teilnehmern im Bezirk Scheibbs gefahren.

In Lunz wurden die 48 Teams mit großer Freude von Bürgermeister Josef Schachner und Organisator Willi Dinstl empfangen. Während der zweistündigen Zwangspause hatten Oldiefans die Gelegenheit, zahlreiche Autos aus den 70ern hautnah zu bewundern. Auch die Chance, Autogramme und Selfies mit den Rallyestars von Gestern zu erhaschen, ließ sich das Publikum nicht entgehen. Besonders begehrt waren Fotos und Unterschriften vom finnischen Rallyefahrer Rauno Aaltonen, der mit 85 Jahren noch immer Lust und Freude daran hat, ein Rallyeauto zu lenken.