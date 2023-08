Alpenfahrt-Revival in Lunz am See

Die legendäre Alpenfahrt, übrigens die älteste Rallye Europas, zählte vor einem halben Jahrhundert erstmals und einmalig zur Rallye-WM. Hotspot war Lunz am See. Über den Seekopf, im Kothbergtal und im Saugraben wurden Sonderprüfungen gefahren. Auf der Nennliste standen die Werksteams von Alpine Renault, BMW, Fiat, Volkswagen, Saab und Citroën. Die Piloten waren unter anderem Stig Blomqvist, Walter Röhrl, Per Eklund, Franz Wittmann, auch Lokalmatador Herbert Grünsteidl war dabei und erreichte sogar den großartigen 9. Platz.

Nun haben sich die „Freunde des Driftwinkels“ entschlossen, zum 50. Jubiläum eine Gleichmäßigkeits-Rallye durchzuführen. Am Samstag, 16. September, zwischen 12.30 und 13.30 Uhr werden die Teilnehmer, nachdem sie die Sonderprüfung „Urmannsau“ bewältigt haben, zur Mittagspause aus Richtung Lackenhof kommend in Lunz am See erwartet.

Die Fahrzeuge werden im Areal des Autohauses Lunz am See zu besichtigen sein. Von den damaligen Piloten werden nach heutigem Stand Rauno Aaltonen, Per Eklund, Franz Wittmann, Günther Janger, Herbert Grünsteidl, Sepp Haider sowie Christian Geistdörfer erwartet.