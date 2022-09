Über Stock und Stein mit dem Bike durchs Erlauftal

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Das Mountainbike gewinnt immer mehr an Beliebtheit. Ob eine anspruchsvolle und mehrtägige Tour oder ein genussvoller Radausflug mit der E-Variante, das Interesse steigt. Aufgrund des großen Andrangs wird niederösterreichweit das Netzwerk an Mountainbike-Touren ausgebaut. Die Tourismusabteilung des Landes Niederösterreich versucht nun mit neuen mehrtägigen Angeboten, den Radausflug zum Kurz- und in weiterer Folge zum Haupturlaub zu machen.

„Bei den insgesamt 20 Mountainbike-Angeboten ist sicher für jeden das passende Pack age dabei“, so Tourismus Landesrat Jochen Danninger. Zusätzlich laden entlang zahlreicher Strecken Heurige, Hüttenwirte und Gasthäuser zum Einkehren ein.

Von sanften Hügeln bis hin zu wild-alpinen Felsformationen, das Mostviertel hat so einiges zu bieten. Über 80 Strecken umfasst das Mountainbike-Streckennetz im Mostviertel. Insgesamt warten 1.450 Kilometer MTB-Touren darauf, von Bikern entdeckt zu werden. Auch unser Bezirk weist Streckenangebote unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen auf. Orte, in denen Mountainbike-Strecken angeboten werden, sind Lackenhof, Göstling, Gresten, Lunz am See, Oberndorf, Purgstall, Puchenstuben, Rand egg, Reinsberg und Scheibbs.

