Schüler sorgen für ein sauberes Lunz

Am Freitag vor den Osterferien stand für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lunz die jährliche Müllsammelaktion, organisiert von den Lehrerinnen Elisabeth Simetzberger und Michaela Schnaubelt auf dem Programm. Ausgerüstet mit Handschuhen, Warnwesten und Müllsäcken machten sich die fleißigen Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer Lehrkräfte auf den Weg. Aufgeteilt in sieben Gruppen wurde so im gesamten Ortsgebiet Müll gesammelt, welcher anschließend vom Bauhofteam abgeholt und fachgerecht entsorgt wurde. Mit dieser Aktion soll nicht nur ein wertvoller Beitrag zur Sauberkeit im Ort geleistet, sondern die Schülerinnen und Schüler auch sensibilisiert werden, ihren eigenen Müll nicht achtlos wegzuwerfen.

