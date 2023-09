Scheibbser Keramik füllt das Museum Niederösterreich

Bereits seit Ende Juli können im Museum Niederösterreich in St. Pölten zahlreiche Keramikobjekte der Tonindustrie Scheibbs (1923 bis 1933) bestaunt werden. Grund dafür ist die Serie „Museum zu Gast“, bei welcher für mehrere Monate eine Vitrine im Foyer des Museums Niederösterreich gestaltet und von Historikerin Elisabeth Vavra betreut wird. Mit handgefertigten Exponaten des Scheibbser Keramikmuseums sind die Regale noch bis Mitte November gefüllt.

Rund 750 Museen, Sammlungen, Ausstellungshäuser, Themenwege und Gedenkstätten vermitteln die Geschichte und das Kulturerbe Niederösterreichs, womit das Bundesland die größte Dichte an Museen in Österreich aufweist. Mit dem Format „Museum zu Gast“ soll dieser reiche kulturelle Schatz eine weitere Würdigung erfahren.

Im Scheinwerferlicht stehen nun zahlreiche Erzeugnisse der Scheibbser Keramik, welche seit 1993 von den Ehegatten Hottenroth gesammelt werden. Rund 2.500 handgefertigte Objekte sind im Keramikmuseum Scheibbs für interessierte Besucherinnen und Besucher öffentlich zugänglich. Bis Mitte November ist ein Teil der einzigartigen Sammlung nun auch im Museum Niederösterreich zu besichtigen.

Handgefertigte Unikate mit einer spannenden Vergangenheit

Gegründet wurde die Tonindustrie Scheibbs im Jahr 1923, nachdem der Wiener Gärtner Ludwig Weinbrenner Tonvorkommen auf seinem Grundstück entdeckte. Von 1924 bis 2004 war das heutige Museumsgelände die Produktionsstätte der Scheibbser Keramik. In der Produktion von Tellern, Schüsseln, Krügen und Vasen knüpfte man an die überlieferte heimische Hafnertradition an. Das Besondere an den Erzeugnissen war aber die Vielfalt an Farben und Glasuren sowie die Liebe zum Detail. Kein Modell wurde gleich dem anderen bemalt und glasiert. Handwerklich besonders beachtenswert sind die Arbeiten mit durchbrochenen Wandungen, die eines aufwendigen Herstellungsprozesses bedurften. Zu den Dauerbrennern zählte unter anderem die „Traubenschale“, welche jahrelang in großer Stückzahl produziert wurde.

In den 1920er-Jahren entstanden in der Tonindustrie Scheibbs zahlreiche figurale Kreationen. Die grotesk und bizarr wirkenden Tierfiguren und Gnome erfreuten nicht nur das Auge, sie dienten meist auch einem praktischen Zweck: So schulterten sie Kakteentöpfchen oder Salz- und Pfefferbehälter, stützten Buchreihen oder Lampen. Mehr als 700 Formen fanden in der Werkstatt Verwendung, wobei die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Produktionsstätte ständig auf der Suche nach neuen und ausgefallenen Farben und Glasuren waren.

Groß war damals auch die Nachfrage nach Gartengeschirren wie Über-, Bonsai- und Kaktustöpfen. In Ausgestaltung und Dekor spiegelt sich hier die Liebe von Ludwig Weinbrenner zur fernöstlichen Kultur wider, welche aufgrund von Exkursionen nach Japan, China und Sumatra entfacht wurde.

Nachdem der Betrieb aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten vorübergehend eingestellt wurde, ging die Keramikproduktion unter dem Namen „Scheibbser Keramik“ ab 1937 in die nächste Runde.

In der Vitrine des Museums Niederösterreich werden allerdings nur handgefertigte Objekte aus der ersten Periode der Firma (1923 bis 1933) präsentiert. So können die Besucherinnen und Besucher unter anderem die beliebte Traubenschale neben einem Esel als Salz- und Pfefferträger und einem Fabeltier als Schalenträger bestaunen. Japan-Feeling kommt mit einem glasierten und bemalten japanischen Übertopf sowie einem Blumenübertopf ins Museum Niederösterreich.

Wer einen Blick auf die Gesamtheit der einzigartigen Keramiksammlung der Ehegatten Hottenroth werfen möchte, hat noch bis 26. Oktober jeden Freitag, Samstag und Sonntag die Gelegenheit dazu. Von 10 bis 12 Uhr sowie 14 bis 17 Uhr lädt das Scheibbser Keramikmuseum zu einem Rundgang durch die sehenswerten Exponate ein.