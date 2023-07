Ötscherland-Express: NÖN-Leser zeigt Mängel auf

„Mich würde interessieren, wer da grünes Licht für öffentlichen Personentransport gegeben hat“, schrieb Peter Spieler in seinem Leserbrief zum erschienenen NÖN-Artikel „Grünes Licht für den Ötscherland-Express“ in der Ausgabe KW 28.

Die Frage scheint berechtigt, wenn man die Fotos betrachtet, die der Gaminger selbst vor Ort von der Gleisanlage am 7. Juli geschossen hat. Darauf sind fehlende Schrauben, verrottete Schwellen und provisorische Reparaturen mit geschweißten Gewindestangen zu erkennen.

„Die Bilder von Herrn Spieler dokumentieren eindrucksvoll, dass die Strecke sanierungsbedürftig ist. Genau deshalb treiben wir ja die geplante Generalsanierung voran. Wo noch alte Holzschwellen liegen, müssen Stahlschwellen eingebaut werden. In morschen Holzschwellen lösen sich etwa fallweise die Schienennägel“, nimmt Albert Malli von den Lokalbahnen (ÖGLB) dazu Stellung. Die auf den Fotos zu sehende fehlende Schraube bei der Laschenverbindung sei nicht optimal, „jedoch sind die Schienenenden durch drei Schrauben weiterhin fest verbunden und die seitlichen Laschen verhindern formschlüssig einseitiges Auseinanderbewegen der Schienenenden“, meint Malli. Die gezeigten Mängel sind ja der Grund, warum in diesen Abschnitten Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten; für die Fahrgäste besteht daher keine Gefahr.

Wahr ist, dass der Musuemsbahnbetrieb in den kommenden Jahren nur dann fortgesetzt werden kann, wenn die Strecke saniert wird. „Wie das umgesetzt werden soll, haben wir ja bei unserer Testbaustelle eindrucksvoll gezeigt“, meint Malli.

Wahr ist aber auch, dass die Strecke jährlich von einem externen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen hinsichtlich der Erfordernisse für einen Museumsbahnbetrieb begutachtet wird. Die Begutachtung fand heuer am 30. Juni statt und wurde positiv beschieden. Der Ötscherland-Express wird also heuer pünktlich am 29. Juli in die Saison starten.

Foto: privatSpieler