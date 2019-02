Das Singen ist schon seit über 50 Jahren fixer Bestandteil des Unterrichts an der Neuen (Musik-)Mittelschule Gresten. Der Zusatz „Musik“ kam erst vor zwei Jahren hinzu. Dass sich das schon bemerkbar gemacht hat, wollen die Schüler nun auf der Bühne zeigen. Denn zum ersten Mal veranstaltet die MMS ein Schulmusical. Rund 50 Schüler haben in der Vorwoche mit den Proben für das Musical „Coco Superstar“ begonnen. Aufgeführt wird das Projekt am 3. und 4. Mai in der Kulturschmiede Gresten.

„Als Musikmittelschule möchten wir nun unseren Schülern regelmäßig die Gelegenheit für Bühnenauftritte bieten."Musik-Koordinatorin Daniela Faschingleitner

Woher die Idee kam? „Als Musikmittelschule möchten wir nun unseren Schülern regelmäßig die Gelegenheit für Bühnenauftritte bieten. Unser Wunsch wäre es, alle zwei Jahre ein Musical oder ein ähnlich großes Projekt auf die Beine zu stellen“, erklärt Musik-Koordinatorin Daniela Faschingleitner. Mit an Bord sind die Schüler des Musikschwerpunkts der ersten und zweiten Klassen sowie der Schulchor. Das gesamte Musiklehrer-Team beteiligt sich am Einstudieren der Texte und Lieder und arbeitet gerade an der Gesamtorganisation.

Ein- bis zweimal pro Woche finden in der Schule Tanz-, Chor- und Gesangsproben für die Solisten statt. „Die Schüler sind sehr neugierig auf die einzelnen Songs des Musicals und würden am liebsten alle Solos singen“, freut sich Faschingleitner über die hohe Motivation der jungen Mitwirkenden. Bekannte Melodien sind allerdings nicht dabei. „Die Lieder klingen modern und bewegen sich durch mehrere Popstile. Vom Rap bis zur Ballade ist alles dabei“, verrät die Musik-Koordinatorin. Die Aufführungsdauer beträgt etwa 75 Minuten und beinhaltet 13 Lieder.

Anmeldephase für den Musikzweig läuft

Die Mittelschule Gresten führt seit zwei Jahren als einzige NMS im Bezirk einen Musik-Schwerpunkt. Schüler, die den Musikzweig besuchen, haben wöchentlich vier bis sechs Stunden Musik und werden in den Fächern Rhythmik und Bewegung, Klassenchor, Instrument, Ensemblemusizieren und Musikkunde unterrichtet. Bis Mitte Februar laufen die Anmeldungen für den musikalischen Schwerpunkt im kommenden Schuljahr. Interessierte können sich in der Schule oder bei der Schulleitung melden.