Wieselburg: Junge Talente vor den Vorhang

„Vorhang auf!“ heißt es am 21. und 22. März in der Volksschule Wieselburg, wenn insgesamt 83 Kinder das Musical „Momo und die Zeitdiebe“ performen. Ob in der Theatergruppe, der Bläserklasse oder im Chor, die Vorbereitungen für den großen Auftritt der jungen Schauspiel- und Musiktalente laufen bereits seit Schulbeginn auf Hochtouren.

„In den vielen Übungsstunden wachsen die Kinder in ihrer Verantwortung, weil sie aufeinander hören und Rücksicht nehmen müssen. So merken sie, dass nur durch Zusammenhalt etwas Großes entstehen kann“, ist Herta Mandl (Lehrerin der Bläserklasse) stolz auf die Arbeit der Schulkinder.

Damit sie im Rampenlicht glänzen können, werden die Schüler in kreativen Freifächern tatkräftig von den Lehrkräften Corina Aigner, Karina Berger, Alexander Nemeth, Stefan Buxhofer und Herta Mandl unterstützt. „Die Zuseher können sich auf einzigartige Kompositionen unseres Schulorchesters und auf gut einstudierte Lieder des Schülerchors freuen“, blickt Chorleiterin Corina Aigner glücklich auf die bevorstehende Vorführung. Ein besonderer Hingucker sind in diesem Jahr die von Müttern selbst genähten Kostüme, in welchen die kleinen Musicalstars die Figuren rund um das Waisenmädchen Momo zum Leben erwecken.

„Am wichtigsten ist die Botschaft, die wir mit unserem Musical an die Zuschauer senden wollen: Freundschaft und Liebe sind mit keinem Geld der Welt zu bezahlen!“, gibt Corina Aigner einen kleinen Vorgeschmack auf den Inhalt des Musicals.

Worum es im Stück „Momo und die Zeitdiebe“ geht, bringt Karina Berger, Leiterin der Theatergruppe, auf den Punkt: „Als plötzlich die Grauen Herren dem kleinen Städtchen Wieselburg einen Besuch abstatten, knöpfen sie den Menschen ihre Zeit und Lebenslust ab. Das kleine Waisenmädchen Momo schafft es jedoch, den Wieselburgern durch ihre erfrischende und hilfsbereite Art zu helfen.“

Basierend auf dem Werk des Kinderbuchautors Michael Ende, können sich die Zuschauer auf ein Musical freuen, welches das Können der Theater-, Bläser- und Chorgruppe vereint und so zu einem unvergesslichen Erlebnis wird.

Für das passende Scheinwerferlicht und den perfekten Ton beim großen Bühnenauftritt sorgt das Tonstudio Baumann.

