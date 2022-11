Endlich wieder ein Konzert vom Kammerorchester Scheibbs

Die Pandemiejahre sorgten beim Kammerorchester Scheibbs für eine über dreijährige Bühnen-Abstinenz. Denn im Oktober 2019 gab man in Melk und Scheibbs die bislang letzten Konzerte. Danach gab es mehrere Anläufe, auch zu einem Faschingskonzert, doch Corona machte alles zunichte.

Umso größer ist jetzt die Vorfreude beim über 50-köpfigen Klangkörper unter der Leitung von Judith McGregor, dass es am 19. und 20. November endlich wieder zwei Konzerte geben wird. „Wir brennen alle schon richtig drauf. Man spürt das Kribbeln“, sagt Konzertmeister Johannes Eckel.

Gespielt wird die Ouvertüre zur Mozart-Oper „Die Zauberflöte“, dann das Concertino für Flöte und Orchester des bulgarischen Komponisten Parashkev Todorov Hadjiev, für die die aus Bulgarien stammende und in Luxemburg lebende Solistin Maria Miteva gewonnen werden konnte, und zum Abschluss Franz Schuberts Sinfonie in h-moll „Die Unvollendete“. Seit dem Frühjahr wird wieder alle drei bis vier Wochen geprobt. Zuletzt auch häufiger. Am kommenden Samstag und Sonntag erfolgt noch der letzte Feinschliff beim Probenwochenende, bei dem auch Maria Miteva dabei sein wird.

Die Pandemie hat, anders als zuerst befürchtet, keine negativen Spuren beim Kammerorchester hinterlassen. Im Gegenteil. „Wir haben sogar sieben neue junge Streicher dazubekommen“, freut sich Eckel.

Nur einen Wermutstropfen gibt es: Keines der beiden Konzerte findet in Scheibbs statt. „Da fehlt uns einfach der Platz beziehungsweise die Räumlichkeit.“ So spielt man am 19. November um 19 Uhr im Kolomanisaal des Stiftes Melk und am 20. November um 17 Uhr erstmals im Musium in Reinsberg (Karten: www.kammerorchester-scheibbs.net ). Erst am 4. Dezember wird zumindest das Barockensemble des Kammerorchesters in der Pfarrkirche Scheibbs zu hören sein.

