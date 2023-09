Scheibbs: Jazz klingt durch die Straßen

Das zweitägige Jazz-Event beginnt am Freitag, 15. September, 19.30 Uhr, mit einem Konzert der Band The Bottles auf der großen Bühne in der Bahnhofstraße. Amerikanische Songs und Bluesklassiker, mit viel Gefühl gespielt, sind die Stärke der Band. Zur langjährigen, auf vielen nationalen und internationalen Auftritten bewährten Besetzung, bestehend aus Robert Rehak, Martin Sedlinger, Benjamin Zalud und Peter Klein, hat sich seit Kurzem Peter Kern als Gitarrist gesellt, um bei The Bottles ganz neue Akzente zu setzen.

Am Samstag, 16. September, stimmt ein Auftritt von The Voice Kids auf den Konzertabend ein. Danach bekommen die Besucher zwei hochkarätige Acts geboten. Den Anfang macht diesmal das Duo Teriya, Madou Kone aus Burkina Faso und Benno Sterzer aus Deutschland. Sie musizieren seit mehr als 30 Jahren zusammen. Als Teriya spielen die beiden afrikanische Musik, insbesondere Kompositionen für Gesang, Balafon und Percussion. Auf der Bühne musikalisch unterstützen werden sie Karim Sanou, Klaus Zalud und Martin Mondl.

Um 20.30 Uhr wird Simone Kopmajer ihr Bühnenprogramm „With Love“ präsentieren. Gemeinsam mit ihrer österreichischen Band (Paul Urbanek am Piano, Reinhardt Winkler am Schlagzeug, Karl Sayer am Bass) und Österreichs Top-Saxophonisten Wolfgang Puschnig bringt Kopmajer neben Love Songs aus den Genres Blues und Jazz auch zwei gefühlvolle, eigene Nummern mit.

Eintrittspreise: Freitag: VVK: 22 Euro, AK 25 Euro; Samstag: VVK 25 Euro, AK 28 Euro. Karten unter: www.eventjet.at oder ein mail an karten@impulskultur.at , Ort: Bühne in der Bahnhofstraße 2 vor der Karl- Höfinger-Brücke. Bei Schlechtwetter im kultur.portal.scheibbs.