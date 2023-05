Musikalischer Wandertag mit der Musikschule Wieselburg

Eltern und Kinder können bei einem gemütlichen Spaziergang durch die Stadt an den jeweiligen Stationen die Darbietungen genießen und sich über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Musikschule Wieselburg informieren. Ob E-Gitarre, Klavier, Violine oder Trompete, die Auswahl an Instrumenten ist derartig vielseitig, dass für jeden Geschmack etwas zu finden sein wird.

Die Stationen:

Im Schlosspark: Trompete, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba

Im Citycenter: Gesang, Harfe, Klarinette, Saxofon, Querflöte, Blockflöte, Gitarre, Steirische Harmonika

In der Musikschule: Klavier, Violine, Viola, Cello, E-Gitarre, Bassgitarre, Jazzklavier, Schlagwerk

Bei der NÖ-Halle: Akkordeon, Zither

