Neue Single und Konzert von Michael Gallistl in Scheibbs

Um die „Verborgene Liebe“ dreht es sich im neuen Song von Michael Gallistl. Der 31-Jährige Musiker kündet mit dem Lied eine EP mit insgesamt fünf Songs an. „Alle zwei bis drei Monate werde ich jeweils einen neuen Song herausbringen“, so Gallistl. Bereits am 14. August sind er und seine Band mit zwei neuen Liedern in der Scheibbser Stadtmole zu hören.

Die musikalische Karriere von Gallistl startet 2015 als Teilnehmer bei der Talentshow „NÖN sucht das größte Talent“. Dort schaffte er es bis ins Halbfinale. Danach begann der junge Künstler bei Hochzeiten und Taufen aufzutreten. Im Jahr 2021 nahm er erneut an der Castingshow der NÖN teil und erreichte den zweiten Platz. 2022 gelang Gallistl die Aufnahme in die TV Talentshow „The Voice of Germany“, wo er Peter Maffay von sich überzeugen konnte.

In seinem Lied „Verborgene Liebe“ verarbeitet Gallistl eine schmerzhafte Erfahrung mit seiner Ex-Partnerin, die er im letzten Jahr gemacht hat. „Dann war der Song fast fertig, aber am Anfang des Jahres habe ich ihn umgeschrieben, sodass er fast komplett neu war. Aus meiner damaligen Sichtweise fühlte es sich nicht richtig an“, erklärt der hauptberuflich als Produktionstechniker tätige Gallistl. Das dazugehörige Musikvideo wurde in der Region gedreht, unter anderem in der Diskothek „Excalibur“ in Ybbs.

In naher Zukunft steht Gallistl wieder vermehrt auf der Bühne. Neben einem Konzert in Scheibbs wird er mit seiner Band am 12. August im Strasshofer Nordbahn Theater zu sehen und zu hören sein. Zudem möchte er ein Benefizprojekt verwirklichen. „Einer meiner nächsten großen Projekte ist ein Benefizkonzert mit mehreren Künstlern, wozu ich im Moment aber noch nicht zu viel sagen möchte“, verrät Gallistl.

Am 14. August spielt ab 20 Uhr Gallistl mit seiner Band, bestehend aus Magdalena Kanev und Georg Zeisenböck, auf der „Summer Stage“ in der Scheibbser Stadtmole. Als Vorprogramm tritt Vanaya (Vanessa Weissenberger), Finalistin von „NÖN sucht das größte Talent“, auf. „Ich habe Vanessa letztes Jahr zum ersten Mal als Jury-Mitglied auf der Bühne gesehen und war sofort von ihr begeistert. Daher bin ich froh, sie als Vorprogramm dabei zu haben. Bei meinem Auftritt wird es Covers von Klassikern von den 60er-Jahren bis heute geben. Zusätzlich werde ich meine zwei neuesten Songs spielen. Es wird für jeden etwas dabei sein“, freut sich Gallistl auf das Abendkonzert in Scheibbs.