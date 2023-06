Purgstall: Stefan Kastenberger und die Liebe zur Musik

Wie viele prima-la-musica-Bewerbe Stefan Kastenberger bereits mit ausgezeichnetem Erfolg absolviert hat, wissen weder er selbst noch sein früherer Lehrer Anton Sauprügl. Ein erster Preis mit Weiterleitung zum Bundesbewerb war es beim letzten Mal, dort wurde es diesmal ein zweiter Preis. Auf der Klarinette ist der 18-jährige Purgstaller in vielen Genres zuhause. „Meine Wurzeln sind in der Blasmusik“, sagt der Sohn des Kapellmeisters der Werkskapelle Busatis. „Aber ich habe mich immer mehr in Richtung klassische Musik weiterentwickelt.“

Ganz nebenbei hat der Klarinettist noch ein gewaltiges Instrument kennen und lieben gelernt: Seit einem Jahr nimmt er Orgelunterricht am Konservatorium für Kirchenmusik in St. Pölten, hat bereits beim Barbarakonzert der Werkskapelle im November sein Können an der Orgel unter Beweis gestellt und dafür Standing Ovations geerntet. Nach St. Pölten wird ihn sein Weg ab September auch aus einem weiteren Grund führen: Er leistet seinen Wehrdienst bei der Militärmusik Niederösterreich.

„Das ist bei uns eine Familientradition“, sagt Stefan. „Mein Vater, meine Mutter und mein Bruder waren bei der Militärmusik, und auch für mich war klar, dass ich das machen möchte.“ Seinen Klarinetten- und Orgelunterricht wird er fortführen. Parallel zum Wehrdienst bereitet sich der Jungmusiker auf seinen großen Lebenstraum vor. Er möchte an der Musikhochschule Wien Komposition und Dirigieren studieren.

„Die Aufnahmeprüfung ist schwer und ich muss dafür noch hart arbeiten. Ich werde einen Dirigierkurs machen und muss mich auch noch am Klavier weiterbilden“, sagt der Maturant. Einen ungefähren Stundenplan, wie sich Militärmusik, Musikunterricht und Vorbereitung aufs Studium vereinbaren lassen, hat er schon ausgetüftelt: „Ich bin fest entschlossen, alles unter einen Hut zu bringen. Denn ich brenne so dafür, dass ich es schaffen werde.“