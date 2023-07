Vom X-Jam in Kroatien direkt aufs Wieselburger Volksfest

Der Monat Juni hat es für den 33-jährigen Philipp Pflügl aus Scheibbs alias DJ Zeus traditionell in sich. Ein Gig folgt dem nächsten – so auch in den vergangenen 14 Tagen. Zuerst sorgte er noch beim Maturaball des BG/BRG Wieselburg in der Disco für Stimmung. Danach ging es für ihn gemeinsam mit seinem DJ-Kollegen Clemotone – Clemens Haberl aus Amstettten (28) – wieder zum X-Jam nach Porec (Kroatien). Die X-Jam- Maturareise 2023 war eine der größten Matura-Veranstaltungen, die rund 5.000 Maturantinnen und Maturanten aus Österreich angezogen hatte. DJ Zeus und DJ Clemotone sorgten dabei für Top-Party-Stimmung – egal ob bei der Boot-Party, der Secret Party, in der Nightpark-Arena oder am Beach Floor.

„Es war wieder der Hammer. Es ist einfach geil, dass ich Teil dieser aufregenden Woche sein durfte“, zeigte sich Pflügl von seinem dritten X-Jam-Auftritt nach 2019 und 2022 begeistert.

Kaum wieder in Österreich gelandet, ging es für DJ Zeus und DJ Clemotone weiter aufs Wieselburger Volksfest, wo sie am Samstag in der Party Arena gemeinsam auflegten. „Es war großartig, unsere musikalische Reise nahtlos fortzusetzen und das Publikum mit unserer Musik zu begeistern. Wir hatten eine fantastische Zeit“, bilanzieren die beiden DJs aus dem Mostviertel.