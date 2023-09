Heißer Herbst beim Ballonwirt

Musikbegeisterte können sich in den kommenden Wochen und Monaten auf zahlreiche Highlights in Bodensdorf freuen, denn auch in diesem Jahr finden wieder sieben „Blue Monday Night Sessions“ im Kulturhof Aigner statt.

In den Monaten Oktober, November, Dezember, März, April, Mai und Juni gibt es jeweils am letzten Montag des Monats jede Menge schwungvolle und vielseitige Musik bei freiem Eintritt.

Mitreißender Dialekt-Pop feiert Jubiläum

Mit dem Jubiläumskonzert von Liedermacherin Karin Kienberger steht am 23. September ab 20 Uhr ein ganz besonderer musikalischer Abend beim Ballonwirt Aigner auf dem Programm, an welchem die Sängerin außerdem ihren 40. Geburtstag feiert.

Vor 10 Jahren schrieb die Musikerin ihren ersten Song im Dialekt und begeistert das Publikum seither mit Musik, welche zum Träumen, Genießen und Lachen einlädt. Gemeinsam mit ihrer Band, bestehend aus Thomas Hechenberger (Gitarre), Klaus Lahner (Bass), Christoph Sztrakati (Drums) und Janne Kliegl (Backing Vocals), wird Karin Kienberger auch bei ihrem Jubiläumskonzert am 23. September schwungvollen Dialekt-Pop auf die Bühne bringen. Selbstironie, Authentizität und mitreißende Spielfreude schaffen dabei ein Konzerterlebnis, das sich Fans österreichischer Musik nicht entgehen lassen sollten.

Der Einlass startet um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.