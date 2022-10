Lunzer Stern am Musikhimmel

Als Teil der „KuraTanten“ organisierte Katharina Hohenberger seit 2018 Konzerte, Festivals und Veranstaltungen für zahlreiche Auftraggeber. Dabei war sie auch im Kulturdorf Reinsberg unterwegs und übernahm mit ihrer Kollegin Katrin Karall-Semmler das Kulturmanagement.

Seit September widmet sich Sängerin und Schauspielerin mit Zweitwohnsitz in Lunz voll und ganz ihrer künstlerischen Karriere und eigenen kreativen Projekten. Bereits jetzt gibt es einen ersten Einblick in ihre musikalischen Vorhaben: Im Oktober legt die Musikgruppe „Wiener Brut“ ihr viertes Album mit dem Titel „Was morgen is“ vor. In den dreizehn neuen Liedern lädt die Leadsängerin augenzwinkernd zum mutigen Sprung ins Ungewisse. Unter die zahlreichen Songs mischen sich neben Eigenkreationen auch zwei Coverversionen bekannter Nummern. „Ich finde, es ist unser ehrlichstes und persönlichstes Album geworden“, gibt Hohenberger einen Einblick in das musikalische Werk. Bei der Albumpräsentation am 20. Oktober im Wiener Theater am Spittelberg stehen neben Hohenberger und den anderen Mitgliedern von „Wiener Brut“ Johannes Münzner, Bernhard Osanna und Jürgen Groiss auch Gäste wie Sascha Peres Lorenz Raab und Wolfgang Linhart auf der Bühne. www.oeticket.at

