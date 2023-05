Duo SiTZ reiste mit Scheibbser Publikum in 80 Minuten um die Welt

Eines der Dinge, die man im Leben unbedingt getan haben sollte, ist bei einem Konzert des Duo SiTZ gewesen zu sein. Am Freitagabend nahmen eine umwerfende Julia Sitz und ihr Mann Walter das Publikum im Scheibbser kultur.portal mit auf eine einzigartige musikalische „Reise in 80 Minuten um die Welt“.

Charmant und witzig erläuterten sie dabei, warum sie unter der großen Vielzahl gerade diesen Song für jenes Land ausgesucht haben, die Auswahl hätte perfekter nicht sein können. An jeder Destination wartete eine neue Überraschung. Und Julia kann alles. Von Adele (UK) über portugiesische und deutsche Zungenbrecher („Tico Tico“ - Brasilien; Reinhard Mey - „Aller guten Dinge sind 3“) und afrikanische Schnalzlaute, von hebräisch, hawaiianisch, über kroatische Schmachtfetzen, Reggae und türkischen Partysound bis hin zur berührenden Ballade „Gabriella‘s Song“ (aus dem Film „Wie im Himmel“) auf schwedisch mit Gänsehaut-Feeling und noch viel mehr. Im Handgepäck nur Gitarre, Ukulele und Blockflöte. Und eine unfassbare Stimme, Rhythmus- und Feingefühl.

Was für ein Glück, dass man nicht schon nach 80 Minuten, sondern erst mit deutlicher Verspätung wieder in Wien ankam, mit dem „Gentzgassen-Blues“ (by Walter Sitz) als Zugabe. Die Reise hätte noch unendlich weitergehen können.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.