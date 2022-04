Purgstall: Ein Tanz in den Frühling

Werbung

Ein Mix aus Tradition und frischen Ideen – so möchte das junge Ballkomitee der Werkskapelle Busatis die Essenz des Musiker-Frühlingsballs verstanden wissen. Am 23. April laden sie im Gasthaus Teufl zum Tanzen und Feiern und hoffen, beim Ballpublikum Frühlingsgefühle wecken zu können. Einlass in den Ballsaal ist ab 19.30 Uhr, der Ball beginnt mit einer Polonaise um 20.30 Uhr. Die Tanzmusik kommt von der Band RK Musik.

Geplant haben Wolfgang Pitzl, Anna Mayer, Sophie Haider, Katharina Selner und Elisabeth Lugbauer vom Ballkomitee neben den traditionellen Ball-Zutaten Eintanzen, Mitternachtseinlage und Tombola auch eine Aperitif-Bar. Einen Kartenverkauf von Haus zu Haus wird es nicht geben, die Karten sind bei den Musikern selbst erhältlich.

Kartenpreise: Vorverkauf: 10 Euro, Abendkassa: 12 Euro, Tischreservierungen unter 0664/88633193.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.