Haydn erklingt im Schloss Weinzierl

Von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. Mai, öffnet Schloss Weinzierl in Wieselburg-Land seine Tore für das 14. Musikfest Schloss Weinzierl. Es ist dies jener Ort, an dem der junge Joseph Haydn vor 270 Jahren zu Gast war, die ersten Streichquartette verfasste und aufführte.

Das vielfältige Programm des Musikfests 2023 spannt den Bogen von Werken der Klassik und Romantik bis zur Musik des 20. Jahrhunderts, vom Solo bis zum Quintett und vom Ernst zum Frohsinn. Der Musik von Joseph Haydn wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Der Genius Loci ist gleich mit drei Kompositionen vertreten, einem Klaviertrio, einem Baryton-Trio und einem Capriccio für Klavier. Die berühmtesten Klavierquintette - von Robert Schumann, Johannes Brahms und Dmitri Schostakowitsch - werden den Festsaal mit beinahe symphonischer Klangfülle in Schwingung versetzen. Kammermusik des 20. Jahrhunderts für Bläser bringen exquisite Kompositionen von Bohuslav Martinu, Francis Poulenc, Hans Gal und André Previn. Das beliebte Promenadenkonzert am Nachmittag des 20. Mai wird im Zeichen der Heiterkeit und des Humors in Wort und Musik stehen.

Die künstlerischen Leiter des Musikfests, das Altenberg Trio Wien und Amiram Ganz haben für die Realisierung ihres Programms prominente Künstler eingeladen, um den authentischen Rahmen des Schlosses, im Festsaal, im Arkadenhof, in der Kapelle und im Garten mit Musik zu erfüllen. Der österreichische Bratschist Gerhard Marschner wird ebenso dabei sein wie die aus Südkorea stammende Oboistin Heri Choi und der amerikanische Fagottist Marcelo Padilla. Als Sprecher konnte Albert Hosp gewonnen werden.

