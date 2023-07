Klänge aus aller Welt in Wieselburg

Am ersten August-Wochenende findet die 22. Auflage des Musikfestivals „hiesige&dosige“ vom Kulturverein „halle2“ im Schlosspark in Wieselburg statt. Pro Abend werden jeweils vier Live-Acts geboten. Am Freitagabend startet das Festival-Wochenende mit der Band „Baba Yaga“ aus Österreich und Israel, der britischen Musikerin „Izo FitzRoy“, der israelischen Musikgruppe „Quarter to Africa“ und „Matho & Vienna Dancehall Orchestra“ mit verschiedenen europäischen Einflüssen. Am Samstag geht es mit der österreichischen Band „Belle Fin“, der ukrainischen Frauenband „Yagody“, der kubanischen Musikgruppe „Mayito Rivera & Sons of Cuba“ und der deutschen Band „Boticelli Baby“ weiter.

„Ein Highlight unseres Festivals wird definitiv die ukrainische Frauenband „Yagody“ sein. Nicht nur aufgrund des aktuellen Anlasses, sondern auch wegen der einzigartigen musikalischen Prägung können Besucher auf die Musikgruppe gespannt sein“, sagt Vereinsobmann-Stellvertreter und Organisator Hubert Seiringer.

Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein. Erstmals findet neben dem eigentlichen Festival auch ein Foodtruck-Festival statt. Für von weit her angereiste Besucher gibt es als Möglichkeit zum Übernächtigen eine Campingstelle an der Kleinen Erlauf oder Zimmer in den Hotels in der Region. Zudem kann auch Schlechtwetter dem Musikfestival nichts anhaben.

„Wir haben die einzige Location in dieser Dimension in Österreich, bei welcher wir uns keine Sorgen über das Wetter machen brauchen. Bei Schlechtwetter haben wir nämlich mit der Halle 3 am Wieselburger Messegelände einen adäquaten Ersatz zum nahegelegenen Schlosspark“, erklärt Seiringer.

Tanzworkshop: Noch gibt es freie Plätze

Ein Fixelement bei „hiesige&dosige“ sind alljährlich auch die Workshops. Heuer findet am Freitag und Samstag ein Tanz-Workshop für Kids & Teens im Alter von 8 bis 14 Jahren in der Musikschule Wieselburg mit Hannah Scherer und Juana Gjeci sattt (Fretag 14 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr). Um 18 Uhr gibt es am Samstag einen Auftritt im Schlosspark Wieselburg. Kosten 30 Euro inklusive Verpflegung. Anmeldung unter workshop@halle2.at. Zusätzlich gibt es am Samstag um 18 Uhr einen Swing Dance Solo Workshop direkt im Schlosspark, bei dem alle mitmachen können.