Nach Begrüßungsworten durch Bankstellenleiter Johannes Wolmersdorfer und MMS-Schulleiter Erich Buxhofer erläuterte Maximilian Klever die drei großen Ziele die mit „Robotix“ angepeilt werden: Kinder und Jugendliche für die Wissenschaft und Technologie begeistern, den Teamgeist innerhalb der Gruppe fördern – und anspornen, komplexe Aufgaben mit kreativen Lösungen zu bewältigen, so wörtlich der Projektleiter.



In der Praxis heiße das – so Klever - die vielen Freiheiten des „kleinen“ Roboters zu nützen und nachzudenken, wie komplexere Aufgaben von den Gruppenmitgliedern kreativ bewältigt werden können. „First Lego Leaguae“ macht es möglich, eigene Ideen im Team zu schaffen, was schon bisher im hohen Maße gelang.