Volksschüler machen Zeichnungen für Musikvideo von Karin Kienberger

Schon im Dezember 2022 besuchte Karin Kienberger die Schüler der vierten Klassen im Unterricht, um Einblicke in den Beruf als Musikerin zu geben und mit den Kindern zu singen. Danach wurde ein Zeichenprojekt zum Thema „Freundschaft“ gestartet. Die Zeichnungen der Kinder wurden zu einem Musikvideo von Kienbergers Song „Sche dass es di gibt“, der 2022 auf dem Album „I bin do“ erschienen ist, verarbeitet. „Als ich den Song geschrieben habe, habe ich überlegt, wie man dazu ein Musikvideo machen könnte. Dabei habe ich an viele bunte Kinderzeichnungen gedacht und beschlossen, etwas mit der VS Steinakirchen zu machen“, erzählt die Künstlerin. Das Musikvideo wird nach dem Konzert auf Kienbergers YouTube-Kanal freigeschaltet.

Buntes Musikprogramm

Ab 18.30 Uhr präsentieren die Chöre der zweiten, dritten und vierten Klassen des Musikschwerpunkts der Volksschule Steinakirchen ein buntes Musikprogramm. Danach folgt um 20 Uhr ein Konzert von Karin Kienberger und Band mit Videopräsentation. Alle Zeichnungen der Kinder werden im Rahmen des Konzerts im Kultursaal ausgestellt. Der Kulturverein Viva la musica unterstützt die Veranstaltung. Eintritt sind freiwillige Spenden. Weitere Infos gibt es hier.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.