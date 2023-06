Abschiedskonzert für Peter Benovic in Gresten

Den Anfang machte mit „Der letzte Walzer“ Peter Benovic mit seinem großen Gitarrenensemble und setzte gleich darauf mit seiner Pop-Band und dem Carrie Underwood-Song „Before He Cheats“ seinen persönlichen Schlusspunkt hinter sein letztes Schülerkonzert. Denn Peter Benovic beendet mit diesem Schuljahr seine aktive Karriere als Musikschullehrer.

Mit dieser Geste bedankten sich Musikschuldirektor Toni Sauprügl und sein Lehrerteam für den nimmermüden Einsatz ihres Kollegen und Inspirators in all den Jahren. Landbürgermeister Erich Buxhofer nützte in der Kulturschmiede den Rahmen, um vor zwölf Musikschullehrerinnen und -lehrern sowie 77 Musikschülerinnen und -schülern Peter Benovic Dank und Anerkennung auszusprechen und ihm anlässlich seiner bevorstehenden Pensionierung alles Gute für sein künftiges Leben zu wünschen.

Dann begann mit insgesamt 18 Flötenspielerinnen und -spielern erst so richtig das Schülerkonzert unter Musiklehrerin Sandra Gröstenberger mit dem „Ameisenboogie“. Die verschiedenen Musikschulensembles spannten einen tollen musikalischen Bogen und begeisterten das Publikum. Von den Geigern mit Anna Siakala-Teurezbacher („In der Halle des Bergkönigs“), über Popular-Gesang mit Sigi Schmalzl („New Soul“), dem Beginning Ensemble mit Andreas Zellhofer („Alle Vögel sind schon da“) oder Harfe und Violine mit Julia Prömmer („The Flintstone“), dem Querflöten-Ensemble mit Plamen Kanev („Ragtime Festival“) oder der Druck-Zupf- und Blosmusi mit Bertl Eppensteiner („Mei Huat der hot drei Eck'n“) sowie dem Pop-Ensemble mit Corinna Pöchhacker („Ein Kompliment“) und dem Horn/Tenor-Ensemble („Ständle im Ländle“).