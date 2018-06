Full House zum Schulschluss.

Bei der letzten Blue Monday Night Session in diesem Schuljahr herrschte im Kulturhof Aigner in Bodensdorf enormer Andrang. Auf der Bühne standen verschiedene junge Talente aus der Musikschule Wieselburg - einige von ihnen absolvierten in diesem Rahmen auch den öffentlichen Teil ihrer Übertrittsprüfungen. Darunter etwa Sängerinnen aus der Jazzgesangs-Klasse von Karin Zehetner, die sich mit dieser Session in die Babypause verabschiedete. Die Kinder und Jugendlichen verzauberten mit ihren musikalischen Leistungen das Publikum und genossen sichtlich die gemeinsamen Auftritte, bei denen sie die Musiker der Lehrerband wieder mit vollem Enthusiasmus unterstützten.