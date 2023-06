Eintauchen in unterschiedliche Klangwelten

„Von beißenden Fledermäusen und anderen Klarinettengeschichten" heißt das Programm des Familienkonzerts „Rosarot & Himmelblau“, welches am 18. Juni um 10.30 Uhr im Konzertsaal der Musikschule Wieselburg auf Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren wartet.

Der Verein „Kultur Erleben" präsentiert dabei gemeinsam mit der Musikschule Wieselburg ein musikalisches Abenteuer zum Mitmachen für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Mit viel Spaß, guter Laune und schauspielerischem Können vereint das Quartett aus Sonja Burchhart (Klarinette), Mirjam Schiestl (Klarinette), Peter Schubert (Bassetthorn) und Stefan Weikartschläger (Bassklarinette) bekannte Melodien aus Klassik- und Popmusik und zeigt dabei die Klangvielfalt der Klarinette. Verpackt in einer mitreißenden Geschichte rund um das Thema Freundschaft verspricht das Konzert ein musikalisches Feuerwerk für Groß und Klein.

Wie in einem normalen Konzert präsentieren die Profimusikerinnen und Musiker ein Stück nach dem anderen, wobei die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer in verschiedene Klangwelten eintauchen können. Durch die Inszenierung werden die Kompositionen für das Publikum anschaulicher, denn die einzelnen Stimmen werden nicht nur hör- sondern auch sichtbar gemacht und so die Wirkung der Musik verstärkt. Dadurch entstehen spannende Geschichten in Form von Musikstücken, ganz ohne Worte.

Karten für das spannende Musiktheater sind bei der Stadtgemeinde oder der Musikschule Wieselburg erhältlich und kosten für Kinder 6 Euro. Für Erwachsene beträgt der Preis 9 Euro.