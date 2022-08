Es wird „aufg‘spüt“ am Lunzer See

Der Lunzer See bietet den Rahmen für die zweitägige Veranstaltung „Aufg’spüt am See“ am 20. und 21. August, von links: Obmann Mario Kendler (Musikverein Lunz am See), Moderator Norbert Hauer und Alfred Luger (Volkskultur Niederösterreich).

Foto: www.eisenstrasse.info