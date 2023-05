Oberndorf: Tag voll Musik

Vollbild

FB

Akim Diendorfer, Johann Drescher vom Musikverein ,Sophie Eder, Lina Rötzer, Miriam Heindl, Viktoria und Alexander Prokopp, Hornlehrer Andreas Jordan, Musikvereins-Obmann Franz Sturmlecher (hinten). Vorne sitzend: Musiklehrer Christian Gamsjäger, Simon und Thomas Eder, hinten: Lea Sophie und Rosalie Punz und Linda Handl. Miriam und Richard Volkmann einmal so richtig! Liam Fohringer bekommt von Martin Heindl vom Musikverein Oberndorf Anweisungen wie das Becken zu bedienen ist. Thomas Eder versucht sich am Becken. Viktoria Mellmer entdeckt die Tonleiter der E Gitarre. An der Trommel: Moritz, Jonathan und Thomas Riegler

1 /67