Süßes und Blumen sind der Klassiker

Gedichte, liebevolle Bastelarbeiten oder ein Bild von Kinderhänden gemalt, welche Mutter hat solche Geschenke am Muttertag noch nicht von seinen Liebsten erhalten. Der Muttertag hat für jede Mutter eine andere Bedeutung. Für Christiane Reschinsky von der gleichnamigen Konditorei in Wieselburg ist dieser Tag ausschließlich mit Arbeit verbunden. „Ich bin eigentlich am Muttertag immer im Geschäft gestanden, denn dieser Tag ist immer besonders umsatzstark“, meint sie. Auch rechnet die Mutter zweier bereits erwachsener Kinder wieder mit einem besonders starken Sonntag. „Viele gehen mit ihren Müttern und Omas frühstücken oder am Nachmittag auf Kaffee und Kuchen oder Eis essen. Zudem haben wir viele Vorbestellungen für Muttertagstorten“, sagt die Geschäftsfrau. Dennoch achtet sie darauf, dass ihre Mitarbeiterinnen, die selbst Mütter sind an diesem Tag nicht am Dienstplan eingetragen sind. „Für mich hat dieser Tag weniger Bedeutung, aber dass meine Mitarbeiterinnen an diesem Tag frei haben, ist mir schon wichtig.“

Floristin Martina Mayrhofer: Klassiker sind Blühplanzen. Hortensien sind sehr gefragt. Foto: Karin Katona, Karin Katona

Martina Mayrhofer aus Purg-stall weiß als Blumenhändlerin genau über die Vorlieben der Mütter Bescheid: „Der Klassiker für den Muttertag ist nach wie vor alles, was blüht, Blütenpflanzen sowohl für drinnen als auch für draußen. Ein Trend, der außerdem immer stärker wird, sind Kräutergestecke, damit das Muttertagsgeschenk auch einen praktischen Zweck erfüllt.“

Da Anfang Mai nach den Eisheiligen auch die empfindlichen Gemüsesorten nach draußen dürfen, gibt es für die Mütter hie und da auch eine Gemüsepflanze. „Sehr beliebt sind Gutscheine, damit sich die Beschenkte dann selbst etwas aussuchen kann, was sie für den Gemüsegarten haben möchte“, sagt Martina Mayrhofer.

Welche Bedeutung hat der Muttertag für eine Blumenhändlerin außer der verstärkten Arbeit in Geschäft und Glashaus? Martina Mayrhofer ist selbst Mutter eines mittlerweile erwachsenen Sohnes und lässt sich selbst auch gern am Muttertag beschenken. „Ich finde es schon wichtig, der Mutter zu zeigen, dass man sie respektiert und wertschätzt.“

Für Martina Mayrhofer ist der Muttertag keine überholte Tradition oder Geschäftemacherei: „Der Muttertag ist zeitgemäß, ebenso natürlich der Vatertag. Über ein Geschenk freut sich jeder, auch wenn es nur eine Kleinigkeit und etwas selbst Gemachtes ist, Hauptsache, es zeigt die Anerkennung für die Eltern. Auch, wenn diese natürlich immer da sein sollte, an diesem Tag steht sie besonders im Vordergrund.“

Gastwirtin Elisabeth Selner vom Purgstaller Mostlandhof durfte in Corona-Zeiten einen ungewöhnlichen Muttertag erleben. „Zum ersten Mal war die ganze Familie daheim und ich konnte mit meinen über 20-jährigen Kindern gemeinsam den Muttertag feiern“, lacht die zweifache Mama. Gleichzeitig sei sie immer froh und dankbar gewesen, dazu beizutragen, den Muttertag für andere Mütter schön zu gestalten. „Ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich den Muttertag frei haben möchte. Wir beginnen zuhause den Tag mit einem gemütlichen Frühstück“, erzählt Selner. Hätte jemand von ihren Mitarbeitern den Wunsch, den Muttertag freizunehmen, gelinge es fast immer, einen Kompromiss zu finden: „Alle nehmen Rücksicht und haben Verständnis.“

