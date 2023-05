Lunzerin: „Vergissmeinnicht dürfen am Muttertag nicht fehlen“

Lunz am See Vergissmeinnicht am Küchentisch und eine selbst gemachte Schaumrolle, das darf bei Paula Leichtfried am Muttertag nicht fehlen. Die Lunzerin feierte kürzlich ihren 101. Geburtstag im Kreise der Familie. Und die Familie ist es auch, die bei den Leichtfieds eine besonders wichtige Rolle einnimmt. So lebt die Oma nach wie vor gemeinsam mit ihrem Sohn, der Schwiegertochter und dem Enkelsohn unter einem Dach am Hof. Bei der Pflege der 101-Jährigen hilft auch Enkelin Monika Hochauer kräftig mit: „Wir sind so stolz auf unsere Oma, denn sie jammert und sudert nie und nimmt jede Hilfe dankbar an.“

Bis zu ihrem 85. Geburtstag war Paula Leichtfried topfit. Von einem Schlaganfall hat sie sich aber körperlich nie mehr richtig erholt. Bis vor zwei Jahren hat sie auch noch leichte Küchenarbeiten übernommen, jetzt genießt sie es einfach, wenn sie alle ihre Lieben rund um sich hat. Und wenn die drei Enkelkinder und sechs Urenkel auf Besuch kommen, geht es erst richtig rund. Dann wird gemeinsam herumgealbert und mit den Puppen gespielt. „Die Oma ist für uns eine ganz wichtige Person und wenn wir sie am Abend ins Bett bringen und sie uns ein zufriedenes Lächen schenkt, sind wir auch glücklich“, meint die Enkelin.

Große Geschenke und gekaufte Blumensträuße gibt es bei den Leichtfrieds am Muttertag nie. Stattdessen versammelt sich an diesem Tag, wie auch am kommenden Sonntag, die Familie, um gemeinsam Zeit zu verbringen. Fehlen dürfen dabei natürlich nicht zwei Dinge: ein Strauß Vergissmeinnicht und eine selbst gemachte Schaumrolle.

