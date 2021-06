Nach fünf Jahren Bauzeit wird die Umfahrung Wieselburg in den Bezirken Scheibbs und Melk am 10. Juni für den Verkehr freigegeben. In das 8,4 Kilometer lange Straßenstück wurden rund 80 Millionen Euro investiert. Derzeit fahren auf der B 25 an die 16.000 Kfz täglich durch das Stadtzentrum von Wieselburg. Mit der neuen Umfahrung soll sich das Verkehrsgeschehen um bis zu 50 Prozent reduzieren, wurde am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt.

"Mit der Eröffnung der Umfahrung Wieselburg in rund einem Monat entlasten wir die Ortszentren und stärken gleichzeitig die wirtschaftliche Kraft des Erlauftales durch eine verbesserte Anbindung", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Ihr Parteikollege, Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko, ergänzte: "Anfang Juni endet somit die aktuell größte Baustelle im NÖ Landesstraßennetz. Vor allem aber findet ein Projekt seinen Abschluss, das über viele Jahrzehnte hinweg diskutiert wurde und viele Hürden nehmen musste."

Die neue Straße erstreckt sich über ein Gebiet von vier Gemeinden (Wieselburg, Wieselburg-Land, Bergland und Petzenkirchen) und ist zwölfeinhalb Meter breit. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird auf der gesamten Umfahrung für jede Fahrtrichtung wechselweise ein zweiter Streifen für sichere Überholvorgänge zur Verfügung stehen. Zum Lärmschutz der Anrainer wurden auf einer Gesamtlänge von rund zehn Kilometern entsprechende Wände errichtet.