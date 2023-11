Betreiber stellt klar: Zukunft von Mostviertler Schienenradl gesichert

„Aufgrund der aktuellen Berichterstattung über die Nostalgiebahn Ötscherland-Express glauben viele Leute, dass auch das Mostviertler Schienenradl von einer Schließung bedroht ist, dem ist aber nicht so“, will Johannes Eßmeister klarstellen. Im Gegenteil, in der bereits vierten Saison auf der ehemaligen Ybbstalbahnstrecke zwischen Lunz am See und Klein Großau konnte mit über 2.000 Gästen 2023 ein Zuwachs von 50 % gegenüber dem Vorjahr erreicht werden. „Zum ersten Mal seit der Pandemie ist der Bustourismus mit Firmen- und Vereinsausflügen wieder voll angelaufen“, zeigt sich Eßmeister zufrieden.

Interessant ist, dass über 40 Prozent der Kunden aus Oberösterreich kommen – auch die ausländischen Gäste machen mit 12 Prozent bereits einen erheblichen Anteil aus.

Unabhängig von den Entwicklungen bei der Nostalgiebahn ist der Fortbestand des Mostviertler Schienenradls gesichert. Durch den Verkauf des Bahnhofs musste jedoch ein neuer Standort für den Startbahnhof gesucht werden. Gemeinsam mit der Marktgemeinde Lunz am See wird derzeit die Übersiedelung zum rund 100 Meter Richtung Göstling im Bereich der neuen Kläranlage gelegenen Standort umgesetzt. Kanal- und Wasseranschluss in Verbindung mit ausreichenden Parkmöglichkeiten ermöglichen eine entsprechende Infrastruktur für einen erfolgreichen Fortbestand dieser Tourismusdestination.

Im November werden dann noch zusätzlich sechs sanierungsbedürftige Bahnübersetzungen auf der Strecke instand gesetzt, indem die alten Holzbohlen durch Asphalt ersetzt werden. Johannes Eßmeister betont: „Wir sind sehr froh, dass wir gemeinsam mit der Marktgemeinde Lunz eine zukunftsträchtige Lösung gefunden haben und freuen uns auf die Saison 2024“