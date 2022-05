NÖ Bauernbund zu Köstinger: "Danke für gute Zusammenarbeit"

Werbung

Abschied aus der Politik Ministerin Köstinger tritt zurück

In den vergangenen Jahren zeigten sich die Stärken des Ländlichen Raums und einer heimischen Landwirtschaft als Garant der Versorgungssicherheit. „Diese Erfolge sind auch auf die Politik im Ministerium von Elisabeth Köstinger zurückzuführen. Sie hat in ihrem politischen Wirken in Generationen gedacht und nachhaltig gehandelt. Mit einem klaren Bekenntnis zur Regionalität, auch in der Lebensmittelbeschaffung in öffentlichen Einrichtungen, wurde von einer ‚Geiz ist Geil‘-Mentalität zum Bestbieterprinzip gewechselt und damit ein Paradigmenwechsel eingeführt. Dafür und für die gute Zusammenarbeit gebührt ihr der Dank von Niederösterreichs Bauern“, zeigt Nemecek die Leistungen Köstingers auf.

Pernkopf abschließend über das Miteinander von Bund und Land: „Ein ganz persönliches Dankeschön für viele gemeinsam gelungene Projekte für die Bäuerinnen und Bauern, sowie für den Ländlichen Raum. Elisabeth Köstinger war eine verlässliche Partnerin für Niederösterreich! Ich wünsche ihr beruflich und privat alles Gute und Gottes Segen für ihren weiteren Weg!“

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.