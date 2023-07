Hochkarstraße ist wieder passierbar

Seit Mitte April wird die Hochkarstraße in Göstling saniert. Es ist bereits der vierte Abschnitt von einem jahrelangen Megaprojekt. Diesmal umfassten die Bauarbeiten den Bereich Miesingau bis zur Anschlussstelle Klamm. In dieser Woche fanden in diesem Bereich die finalen Asphaltierungsarbeiten statt, eine Totalsperre der Straße war dafür notwendig.

Mit Freitagmittag sind die Arbeiten abgeschlossen und die Straße auf das Hochkar ist wieder für alle Verkehrsteilnehmer passierbar. „Einige geringfügige Anhaltungen bis Ende Juli werden jedoch noch notwendig sein“, informiert Bürgermeister Friedrich Fahrnberger.