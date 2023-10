Langau: Es geht weiter beim Schützenwirt

Lange hat Gastwirt Walter Pöllinger nicht gewusst, wie es mit seinem Betrieb in der Langau weitergehen wird. Nach dem plötzlichen Tod seiner Lebensgefährtin Klaudia kämpft der Wirt selbst weiter mit gesundheitlichen Problemen. „Jetzt haben mein Sohn und ich uns entschlossen weiterzumachen“, sagt Walter Pöllinger. Er selbst ist mit Oktober in Pension gegangen. „Mein Sohn Christoph, er ist gelernter Koch und Kellner, übernimmt und ist jetzt der neue Pächter“, erklärt der beliebte Wirt, der mit seinem Schnitzel 2021 im Falstaff-Voting den zweiten Platz in der Niederösterreich-Wertung belegte.

Bis zum Start der Wintersaison in Lackenhof wird der „Schützenwirt“ noch in kleinem Rahmen geführt. „Wir haben Sonntag geschlossen und sonst nur einen eingeschränkten Betrieb gegen Vorreservierung und für unsere Haus- und Stammgäste“, erklärt Pöllinger, der sich weiterhin schonen muss. Auch die Zimmerreservierung über die Buchungsplattformen ist aktuell noch nicht freigeschaltet. Dennoch kann Walter Pöllinger nicht ohne seinen Betrieb: „Ich helfe natürlich mit so gut es geht und wo ich kann, im Service und auch in unserem Geschäft.“

Um gut in die neue Wintersaison starten zu können, braucht es aber noch zusätzliches Personal. „Zwei, drei Leute für Zimmer, Küche und Service sind notwendig, um wieder in den Normalbetrieb zu kommen“, meint Walter Pöllinger und hofft, bis dahin seinen Sohn noch tatkräftiger unterstützen zu können.

Ebenso zuversichtlich wird Walter Pöllinger seiner Funktion als Obmann des Ötscher Tourismusverbandes weiter nachgehen: „Ich mache das auf jeden Fall bis zur nächsten Generalversammlung.“ Diese findet im ersten Halbjahr des kommenden Jahres statt. „Wir stecken schon mitten drin in den Vorbereitungen für die neue Wintersaison“, meint Pöllinger.