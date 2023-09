Gaming: Erster Stammtisch von „Zeitbank-Plus“ steht fest

Nun ist es so weit: der Verein „Zeitbank-Plus Gaming – Mehr Lebensqualität für Jung und Alt" ist gegründet und das erste Treffen geplant. „Wir haben bereits ein motiviertes Vorstandsteam, das wir an diesem Abend vorstellen werden und das etwaige Fragen rund um die Zeitbank-Plus beantworten wird. Gern können Interessierte an diesem Abend auch schon die Mitgliedschaft bekunden und danach sofort mit dem gegenseitigen Stundentauschen anfangen“, erklärt Community Nurse Werner Oberegger.

Die Angebote des Vereins umfassen viele Bereiche des täglichen Lebens, wie z. B. Haushalt, Kinderbetreuung, Fahrtendienste, Einkäufe erledigen usw. Die Mitglieder helfen sich gegenseitig bei der Bewältigung von großen und kleinen Herausforderungen im Alltag. Jeder bietet an, was er oder sie gut kann und auch tun möchte, die dabei geleisteten Stunden werden auf einem Zeitkonto gutgeschrieben. Dabei ist der Verein die Schnittstelle zwischen Angebot und Bedarf.

Nähere Informationen für Interessierte gibt es beim ersten Zeitbank-Stammtisch. Dieser findet neben dem 2. Oktober zukünftig immer am 1. Montag des Monats um 18 Uhr im Stüberl der Kartause Gaming statt. Weitere Termine sind am 6. November und 4. Dezember geplant.