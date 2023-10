AMS Scheibbs: Festliche Amtsübergabe

„Ich bin jeden Tag gerne in die Arbeit gefahren“, meinte Sepp Musil in seiner Festansprache im Sitzungssaal des Scheibbser Rathauses. Dort hatten sich Freunde, Wegbegleiter und das gesamte AMS-Team Scheibbs versammelt, um gemeinsam den langjährigen Leiter der AMS Geschäftsstelle in Scheibbs zu würdigen.

41 Jahre lang hat Sepp Musil seinen Dienst im Arbeitsmarktservice Scheibbs verrichtet, seit 1. September 2012 war er Leiter der Geschäftsstelle. Seit Anfang September dieses Jahres ist der 63-Jährige im wohlverdienten Ruhestand. „Ich danke dir lieber Peter für die jahrelange Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass du unsere Arbeit in diesem Sinne weiterführen wirst“, richtete Musil seine Worte an seinen Nachfolger und langjährigen Stellvertreter Peter Müllner.

„Das AMS trägt deine Handschrift. Danke für das gute Zusammenspiel mit der Gemeinde“, dankte Vizebürgermeister Martin Luger dem Neo-Pensionisten und ergänzte scherzhaft: „Eigentlich steht ja AMS für allerbester Musil Sepp“. Rosen streuten Sepp Musil auch Bezirkshauptmann Josef Seper und die Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ Sandra Kern. „Ich kenne Sepp als eine engagierte, zielstrebige, kompetente und erfolgreiche Führungspersönlichkeit. Ziele und Projekte hat er mit Bravour gemeistert“, meinte Seper. Auch Herausforderungen wie die Pandemie und die Installation der Fachzentren, um den Standort abzusichern, hat der ehemalige Leiter hervorragend begleitet. „Für dich standen immer die Menschen im Mittelpunkt. Das galt für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit Peter Müllner haben wir einen Nachfolger, bei dem ich überzeugt bin, dass das so bleiben wird“, betonte die AMS-Chefin.

Peter Müllner, der 1992 beim AMS Scheibbs als Jugendlichenberater begonnen hat, dankte seinem Vorgänger. „Du hast mich perfekt auf die Rolle vorbereitet, es ist für mich jetzt kein Sprung in den warmen, sondern in einen geheizten Pool“, sagte er und setzt sich für die Zukunft mit seinem Team gleich große Ziele. „Im nächsten Jahr müssen wir uns einmal konsolidieren, aber 2025 fahren wir zum AMS-Award, wo die Top-Geschäftsstellen in Österreich ausgezeichnet werden. 2026 bauen wir um und 2027 ziehen wir in unser neues Haus.“

Regina Höhlmüller, Abteilungsleiterin im Bereich Erstservice, wird die neue Vize-Chefin des AMS Scheibbs. Ergänzt wird das Führungsduo durch die neue Leiterin der Abteilung Jobservice, Agnes Lienbacher. Beide Damen können eine ähnlich lange Berufserfahrung vorweisen wie Müllner.