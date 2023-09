Ein Waidhofner folgt Seitner als Scheibbser ÖVP-Bezirksgeschäftsführer

Rund 8.000 Mitglieder, 230 Gemeindemandatare, zwei Bürgermeisterinnen und 13 Bürgermeister zu koordinieren und zu servicieren - das ist ab 1. Oktober die Aufgabe von Andreas Pechgraber. ÖVP-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner und Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter Anton Erber präsentierten den 37-jährigen Waidhofner am Freitag offiziell als neuen Bezirksgeschäftsführer und damit Nachfolger von Katja Seitner. Die 50-jährige Wieselburgerin wechselt mit 1. Oktober nach acht Jahren als Bezirksgeschäftsführerin in die Landesebene und wird neue Landesgeschäftsführerin des NÖAAB (die NÖN berichtete).

„Als Bezirksgeschäftsführer ist man Dreh- und Angelpunkt der Partei im Bezirk und gleichzeitig die Schnittstelle zu den ehrenamtlichen Funktionären. Es ist eine herausfordernde, aber eine der schönsten Aufgaben in der Partei, bei der man viel Managementtalent, aber vor allem auch Fingerspitzengefühl braucht. Katja Seitner hat dies ideal umgesetzt. Und wir sind überzeugt, dass Andreas Pechgraber erfolgreich in ihre Fußstapfen treten wird“, betont Matthias Zauner, der selbst fünf Jahre lang in Wiener Neustadt Bezirksgeschäftsführer der ÖVP war und mit 1. September die Landesgeschäftsführer-Funktion übernommen hat.

Dass die Aufgabe für Pechgraber sicher herausfordernd werde, unterstreicht Zauner, indem er auf die politische Bedeutung des Scheibbser Bezirks innerhalb der ÖVP hinweist: „Immerhin ist dies der Heimatbezirk der aktuellen Verteidigungsministern Claudia Tanner, des LH-Stellvertreters und Bauernbundobmannes Stephan Pernkopf, des Bauernbunddirektors Paul Nemecek und des ÖVP-Klubobmannstellvertreters Anton Erber.“

Erster Geschäftsführer, der nicht aus dem Bezirk kommt

Mit Andreas Pechgraber wird bei der ÖVP erstmals jemand Scheibbser Bezirksgeschäftsführer, der nicht im Bezirk wohnt. „Ich bin überzeugt, dass Andreas der richtige Mann ist. Er hat schon als Mitarbeiter der Landtagswahlkampagne im Mostviertel gezeigt, dass er richtig anpacken kann und über viel Organisationstalent verfügt. Zudem ist er ein bodenständiger Typ, dessen berufliche Laufbahn schon bisher gezeigt hat, dass er bereit ist, über den Tellerrand zu blicken. Dass er Engagement und Freude an der Politik mitbringt, ist ohnehin eine Selbstverständlichkeit, wenn man so einen Job antritt“, freut sich auch Landtagsabgeordneter Anton Erber auf die Zusammenarbeit mit Andreas Pechgraber.

Anton Erber (rechts, mit Matthias Zauner und Andreas Pechgraber) ist überzeugt: "Andreas ist der richtige Mann für diesen Job, auch wenn ich gestehe, dass es mir leid tut, dass uns Katja verlässt. Aber wenn es um eine erfolgreiche Arbeit auf Landesebene geht, dann muss man solche Schritte mittragen." Foto: Christian Eplinger

Pechgraber: „Arbeite gerne mit Menschen“

Pechgraber selbst ist ein Bauernsohn, hat die landwirtschaftliche Facharbeiterausbildung in der Fachschule Hohenlehen und danach auch noch eine Maurer-Lehre absolviert, ehe er im zweiten Bildungsweg die Matura nachgemacht hat. Zuletzt hat er noch den Masterstudiengang „Digitalisierung, Politik und Kommunikation“ am FH-Campus Wien erfolgreich abgeschlossen. Privat war er in Waidhofen bei der Landjugend und der Katholischen Jugend aktiv sowie einige Jahre Leiter der Volkstanzgruppe Konradsheim. Zuletzt kandidierte er auch auf einem der hinteren Ränge der ÖVP-Liste bei den Gemeinderatswahlen in Waidhofen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe, da ich gerne mit Menschen arbeite. Ich weiß, dass diese Position viel Verantwortung mit sich bringt. Dieser neuen Herausforderung stelle ich mich aber sehr gerne und werde mich mit voller Kraft für die ÖVP und den Scheibbser Bezirk einsetzen“, erklärt Pechgraber.

Der Neustart in der Bezirksgeschäftsführung bringt aber auch manch weinendes Auge mit sich. Denn die scheidende Bezirksgeschäftsführerin Katja Seitner ist in ihrer achtjährigen Tätigkeit sowohl Bezirksparteiobmann Anton Erber als auch den Funktionärinnen und Funktionären ans Herz gewachsen. „Das hat sich gezeigt, als wir sie am Mittwoch bei einer erweiterten Bezirksparteivorstandssitzung offiziell verabschiedet haben. Katja punktet nicht nur mit ihrer Professionalität und ihrem Organisationstalent, sondern auch mit ihrem G'spür für Menschen über die Parteiarbeit hinaus. Ihr ist der Mensch im Hintergrund immer wichtig“, streut Erber Seitner zum Abschied nochmals Rosen und freut sich, dass sie dem Bezirksparteivorstand zumindest als NÖAAB-Landesgeschäftsführerin und Wieselburgerin erhalten bleibt.

Seitner: „War eine herausfordernde, aber sehr schöne Zeit“

Dass auch ihr selbst der Abschied nicht einfach fällt, gibt Seitner unumwunden zu. „Die acht Jahre sind jetzt im Rückblick irrsinnig schnell vergangen. Sie waren herausfordernd, aber es haben sich starke Freundschaftsbande entwickelt. Und wir haben immer in erster Linie für den Bezirk und die Menschen im Bezirk gearbeitet. Oft auch über Partei- und Bezirksgrenzen hinweg. So haben wir gemeinsam viel gemeistert“, bedankt sich Seitner bei allen für die gute Zusammenarbeit und freut sich jetzt auf ihre neue Funktion in der NÖAAB-Landesgeschäftsführung.

2024 bringt gleich drei Wahlen mit sich

Auf den neuen Bezirksgeschäftsführer kommt in den nächsten zwei Jahren jedenfalls gleich einiges an Arbeit zu. 2024 stehen Arbeiterkammerwahlen, die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Nationalratswahlen auf dem Programm. Und 2025 sind dann die Gemeinderatswahlen zu schlagen. „Also fad wird dir sicher nicht“, lächelte Landesgeschäftsführer Matthias Zauner.