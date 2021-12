Weihnachten im Ybbstal: Besinnliches Fest, gelebte Tradition

Das bevorstehende Weihnachtsfest ist für viele Menschen ein Anlass, bewährte Traditionen zu pflegen oder auch neue zu schaffen. Ob im engsten Familienkreis oder mit Freunden und Verwandten, vielerorts gibt es spezielle Weihnachtsgerichte, gemeinsames Musizieren oder Besuche der Christmette. Die NÖN hat sich bei Vertretern aus Kultur, Sport und Politik umgehört, wie sie heuer feiern.

Der ehemalige Skirennläufer und Unternehmer Thomas Sykora wird Weihnachten im Kreis der engsten Familie verbringen. „Normalerweise läuft das bei uns so ab, dass wir am 24. Dezember noch Skifahren gehen, danach heimkommen, uns gemütlich fertig machen und dann in die Kindermette gehen. Wir gehen immer in die Kindermette, auch wenn die Kinder schon älter sind. Nach der Mette gibt es dann die Bescherung und dann essen wir“, erzählt Sykora. Zum Essen gibt es am Heiligen Abend wie jedes Jahr Fondue, sowohl mit vegetarischen und veganen Optionen als auch mit Fleisch. „Speziell für unseren Kleinsten gibt es auch einen Schokoladebrunnen“, fügt Sykora hinzu. Bei der Bescherung wird auch gemeinsam unter dem Christbaum gesungen. „Die Kinder holen dann einmal im Jahr ihre Instrumente raus, üben und begleiten uns bei ,Stille Nacht‘“, lacht Sykora, der mit seiner Frau Verena auch das Lokal MOMO in Waidhofen betreibt. Dieses bleibt am 24. Dezember geschlossen, soll jedoch von 27. bis 30. Dezember öffnen. „Wir hatten bereits vor dem Lockdown alles sehr weihnachtlich geschmückt, es gibt Punsch, also für Weihnachtsstimmung ist auf jeden Fall gesorgt.“

Traditionen pflegen und neue schaffen

Die Waidhofner Geigerin Angelika Steinbach-Ditsch und ihr Mann, der Pianist und Gitarrist Heinz Ditsch, werden heuer ein ruhigeres Weihnachtsfest als üblich verbringen. „Bei uns wird es heuer relativ ruhig sein, da keine Konzerte oder Proben sind. Sonst sind wir zu Weihnachten ja oft fort. Heuer spielen wir auch keine Hochämter, also es gibt dadurch auch wahnsinnig viel gewonnene Zeit“, erzählt Steinbach-Ditsch und fährt fort: „Die Familie wird kommen und wir werden wie immer das Friedenslicht holen und in der Nachbarschaft verteilen. Gerade heuer scheint dies auch sinnvoll als Zeichen der Versöhnung zwischen den Menschen.“ Den 24. Dezember plant Steinbach-Ditsch besinnlich mit Yoga und Meditation zu beginnen. Zu Mittag steht Bohnensuppe aus dem eigenen Garten am Speiseplan, eine Tradition in ihrer Familie. Zum Abendessen wird Szechuan-Fondue serviert, mit Karpfen als Anlehnung an den Weihnachtskarpfen, aber auch mit anderen Fischsorten. Als Vorspeise gibt es Paprikaschaumsuppe mit Ingwer, ebenfalls aus Eigenanbau. „Wir hatten heuer eine total gute Ernte und konnten viel konservieren“, schwärmt Steinbach-Ditsch. Schließlich steht dann noch gemeinsames Musizieren am Programm: „Unser Sohn Max ist jetzt sieben und spielt das erste Jahr Cello, kann aber schon die ganzen Weihnachtslieder. Wir werden also sicher gemeinsam unter dem Christbaum musizieren.“

Auch Johann Lueger, Bürgermeister von Opponitz, freut sich darauf, das Weihnachtsfest im Kreise seiner Familie zu verbringen. „Wir haben ja auch eine Landwirtschaft und feiern sehr traditionell am Bauernhof. Die ganze Familie kommt am 24. Dezember zusammen, nach der Stallarbeit wird ausgeräuchert, dann gibt es eine Zusammenkunft, wo wir auch Gebete sprechen, und danach die Bescherung. Zum Abendessen gibt es einen umfangreichen Aufschnitt mit Wurst, Käse und vielen Beilagen und um 10 Uhr besuchen wir gemeinsam die Mette“, erzählt Lueger. Die Weihnachtszeit sei für ihn vor allem auch eine Gelegenheit, die ganze Familie zu sehen. „Wir haben das Weihnachtsfest daheim am Hof immer so vollbracht. Es ist auch eine Zeit, um zur Ruhe zu kommen.“