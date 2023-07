Wieselburger FH tritt Bündnis bei

Gemeinsam mit 13 weiteren Hochschulen möchte die FH Wiener Neustadt Campus Wieselburg künftig die UN-Nachhaltigkeitszielen verfolgen, Kräfte bündeln und Zukunftsprojekte vorantreiben. Somit wird der nachhaltige Kurs der Wieselburger FH fortgesetzt.

Viele Bachelor- und Master-Studiengänge beinhalten bereits einen Schwerpunkt zum Thema, wie beispielsweise Nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft, Eco Design oder Green Marketing und Nachhaltige Kommunikation. Die FHWN verfügt über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie, um Lehre, Forschung, Hochschulorganisation und gesellschaftliches Engagement an den Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen zu orientieren. Für dieses Engagement trägt der Hochschulcampus Wieselburg seit einigen Jahren das österreichische Umweltzeichen.

„Nachhaltige Entwicklungen brauchen wissenschaftlich gesicherte Expertise. Seit Jahren ist die FHWN gesuchte Partnerin für Studierende und Unternehmen, die Veränderungen aktiv gestalten und umsetzen wollen. Das Institut für Nachhaltigkeit bündelt Kompetenz von Energiesystemen und Kreislaufwirtschaft bis in Design und Marketing. Am Campus Wieselburg und an der gesamten FHWN sind Studiengänge den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen verpflichtet. Wir kooperieren international und freuen uns, im Bündnis nachhaltiger Hochschulen Partner zu haben, die als Impulsgeber für Österreich gemeinsam stärker sind“, so FHWN-CEO Armin Mahr.

Die Ziele des Bündnisses sind an die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen angelehnt. Das Thema Nachhaltigkeit soll in einem gemeinsamen Schulterschluss vorangetrieben werden. Dazu gibt es eigene Arbeitsgruppen in den Bereichen Forschung, Lehre und Hochschulmanagement. Durch fachlichen Austausch und intensive Vernetzung über die Hochschulgrenzen hinaus wird das volle Potenzial des Sektors genutzt.