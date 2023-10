ZKW mit ICT Austria Juwelen Award prämiert

„Lifecycle-Management-Konzept“ lautet das Schlagwort, mit dem die ZKW Group jetzt aufhorchen lässt. Mit einem nachhaltigen Konzept holt ZKW gemeinsam mit dem IT-Unternehmen ACP IT Solutions Endgeräte wie Notebooks, PCs, Smartphones und Docking-Stationen nach Ihrer Nutzungsdauer von Partnerunternehmen ab und bringt sie wieder in die Kreislaufwirtschaft ein. Dies hat den Zweck, vorhandene Geräte und Materialien so lange wie möglich zu teilen, leasen, reparieren, recyceln und wieder zu verwenden. „Die ZKW Group hat sich zum Ziel gesetzt, ihren ökologischen Fußabdruck laufend zu reduzieren. Mit dem Lifecycle-Management-Konzept lässt sich der Lebenszyklus der IT-Geräte verlängern und eine nachhaltige Unternehmenskultur fördern“, sagt Wilhelm Steger, CEO der ZKW Group.

Bei ZKW wird die Hardware üblicherweise für mehrere Jahre geleast. Kurz vor Ablauf des Leasings startet der Austauschprozess. Dabei werden die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informiert, notwendige Modelländerungen sowie der gesamte Hardware-Bedarf evaluiert, die alten Geräte an ACP IT Solutions retourniert und gegen neue ausgewechselt. Nach DSGVO-gerechter Behandlung werden die alten Geräte aufbereitet und dem Markt erneut zugeführt.

Dieses Konzept brachte ZKW jetzt den ICT Austria Juwelen Award ein, der im Rahmen eines festlichen Events in der Vorwoche in Wien von ICT-Präsident Walter Huemer an Elzana Sujevic (ACP) und Christoph Berger (ZKW Group) überreicht wurde.

Diesen Award nennt ZKW seit der Vorwoche sein Eigen. Foto: David Bohmann, David Bohmann

Über ICT Austria: ICT Austria ist eine Gruppe führender Digital-Expertinnen und -Experten sowie Unternehmen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die österreichische Digitalbranche ins internationale Spitzenfeld zu bringen.