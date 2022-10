Feuerwehr Zarnsdorf trauert um Ehrenkommandant Leopold Scholler

Kaum einer prägte das Feuerwehrwesen in den vergangenen Jahrzehnten in Zarnsdorf und darüber hinaus im Unterabschnitt und Abschnitt so maßgeblich wie Leopold Scholler. Am Freitag nahm man in der Pfarrkirche Steinakirchen und anschließend am Ortsfriedhof ein letztes Mal Abschied von Leopold Scholler, der am 9. Oktober im 68. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben war.

Die Anwesenheit der vielen hochrangigen Vertreter des Landesfeuerwehrverbandes, der Bezirks-, Abschnitts-, Unterabschnittskommandanten, der zahlreichen Feuerwehren, der Gemeinde Wolfpassing, des Kameradschaftsbundes Rand egg, des Seniorenbundes Wolfpassing und seines ehemaligen Arbeitgebers zeigt, welche großartige Persönlichkeit da zu Grabe getragen wurde.

Leopold Scholler trat am 1. Jänner 1978 der FF Zarnsdorf bei und brachte sich von Beginn an ein. Bereits ein Jahr später wurde er Gruppenkommandant und von 1986 bis 2016 stand der der FF Zarnsdorf als Kommandant voran. Seit 2001 engagierte er sich auch im Abschnitt und war von 2011 bis 2016 Abschnittsfeuerwehrkommandant Kleines Erlauftal. Die heutige Feuerwehr Zarnsdorf ist ein Vermächtnis.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.