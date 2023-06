Fred Antscherl ist tot

Trotz dieser grauenvollen Erinnerungen kehrte Fred Antscherl mit seiner Gattin Susan in einer Art Zeitreise immer wieder, oft auch mit seinen Kindern und Enkelkindern in die Heimat seiner Kindheit zurück. Er bewohnte in Scheibbs sein Haus und unternahm von hier aus Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung, freute sich jährlich auf die Musikwochen in Weinzierl und andere kulturelle Angebote oder lud Gäste zu sich ein.

Fred Antscherl entstammte einer alten mährischen Kaufmannsfamilie. Als Erster der Familie ließ sich Ende des 19. Jahrhunderts Emanuel Antscherl in Scheibbs nieder und betrieb hier ein Lederwaren-, Schuh- und Textilgeschäft. Sein Sohn Ernst ließ sich in Wien nieder, die beiden anderen Söhne Viktor und Robert blieben in Scheibbs – alle drei waren tapfere und mit Medaillen ausgezeichnete Teilnehmer des Ersten Weltkrieges.

Als Emanuel Antscherl 1933 starb, baute Robert Antscherl das Import- und Exportgeschäft mit Häuten und Fellen aus. Viktor, der eigentlich in der Officina Vindobonensis bei Robert Haas Buchdrucker und Setzer gelernt hatte, war der Ein- und Verkäufer im Schuh- und Textilbereich. Roberts Gattin Beate führte die Buchhaltung (Quelle: Johannes Kammerstätter, Heimat zum Mitnehmen, Band 2, Seite 12 ff).

Abenteuerliche Flucht über die Schweiz nach England

1938 wurden die Antscherls teilweise enteignet und verfolgt. Es gelang der Familie mit dem damaligen achtjährigen Fred Antscherl aber eine gefährliche und abenteuerliche Flucht über die Schweiz nach England, wo sie sich 1939 niederließ. Robert wurde Gärtner, Viktor Geschäftsmann. Dieser kümmerte sich nach 1945 um die Restituierung des Scheibbser Hauses und des geraubten Vermögens und lebte im Alter hauptsächlich hier. Robert hatte mit seiner Gattin zwei Söhne und blieb in England. John übernahm die Gärtnerei. Fred wurde Zahnarzt.

Fred Antscherl hatte mit seiner Gattin Susan, die er bei Freunden in England kennen gelernt und 1963 geheiratet hatte, die Kinder Henriette (Ärztin), Jeremy (Kieferchirurg) und Caroline (PR-Managerin), die nun zusammen mit den sechs Enkelkindern seinen Tod betrauern.