Göstlinger Ehrenbürger Viktor Gusel verstorben

Die schwarze Fahen weht seit Dienstagfrüh vor dem Göstlinger Gemeindeamt. Ehrenbürger und Langzeitbürgermeister Viktor Gusel (ÖVP) ist am Montag, 27. Februar, im 88. Lebensjahr verstorben. Das Begräbnis findet am Samstag, 4. März um 11 Uhr in der Pfarrkirche Göstling statt.

Gusel war war von 1985 bis 2007 Bürgermeister der Marktgemeinde Göstling an der Ybbs. In seiner Zeit als Bürgermeister war ihm die touristische und wirtschaftliche Weiterentwicklung von Göstling ein wesentliches Anliegen. Vor allem lag ihm aber auch das Wohlergehen seiner Göstlinger Bürger am Herzen. Auf Grund seiner Verdienste um die Marktgemeinde Göstling verlieh ihm der Gemeinderat die Ehrenbürgerschaft.

Seit 1960 führte er bis zu seiner Pensionierung die Baufirma und Zimmerei Ing. Viktor Gusel GmbH in Göstling mit etwa 60 Beschäftigten. 2000 wurde ihm der Berufstitel Kommerzialrat verliehen.

Foto: Georg Perschl

